Boxtelse studenten willen in opvang Oekraïners werken

Het drietal was dinsdagavond bij de gemeentelijke inloopavond over de opvang. Pieter van Bragt: ,,We hebben al ervaring. Momenteel werken we alle drie in Wijchen. Daar biedt het oude gemeentehuis onderdak aan Oekraïense vluchtelingen.”

Boxtelaar Paul van Bragt, de vader van Pieter, levert via zijn bedrijf IJsvogel Facilitair studenten die aan de slag gaan in opvanglocaties. Van Bragt: ,,Dat gaat erg goed. Nu moet ik zeggen dat Oekraïners ook nergens problemen geven, voor zover ik weet.” Boxtel en Sint-Michielsgestel staan samen aan de lat voor 285 oorlogsvluchtelingen uit het Oost-Europese land. Van Bragt: ,,Geloof mij, daar blijft het niet bij. Het worden er meer.”