FilmPodiumScopia vertoont Pools drama in drieluik

11 minuten geleden

In het drieluik Een muur van stilte vertoont FilmPodiumScopia maaandag 12 september het tweede deel: het Poolse drama Aftermath (Poklosie). De rolprent wordt vanaf 20.15 uur vertoond in Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche en wordt ingeleid door Wim van Liempt.

Aftermath staat in Polen te boek als controversieel. De film verhaalt over Franciszek Kalina die twintig jaar in de VS woonde en besluit terug te keren naar zijn vaderland om een broer op te zoeken. Hij hoort dat die jongere broer een conflict heeft met de inwoners van hun geboortedorp en ontdekt al snel dat daar een duister geheim achter ligt. De broers proberen de waarheid boven water te krijgen maar dat stuit op veel weerstand...

Aan de zaal worden geen toegangskaartjes verkocht. Die zijn à 7,50 euro alleen in de voorverkoop verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl of in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt. Daar betalen belangstellenden een euro meer.