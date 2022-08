Rabobankpand wordt met grond gelijkgemaakt

Het bankkantoor van de Rabobank werd in 1971 gebouwd nadat villa Ruijsdael, waar destijds de Boerenleenbank zetelde, was afgebroken. Bouwpastoor was bankdirecteur Jan Berkers. Diverse malen vond een verbouwing plaats. De meest ingrijpende was in 1994 toen niet de voorgevel werd voorzien van een grote gebogen glaswand en de verdiepingsvloeren werd doorgebroken.

Het gebouw uit 1971 beschikt namelijk over een kelder met een diepte van drie meter en een oppervlakte van negenhonderd vierkante meter. ,,Op dit moment zijn we vooral aan het kijken wat we daarmee kunnen doen”, vertelt ontwikkelmanager Georgeanne van Liebergen van BPD Bouwfonds. De ondergrondse ruimte biedt namelijk kansen voor zowel de toekomstige bewoners als de buurt. ,,We zijn nu met een constructeur aan het kijken wat het betekent voor de bouw van een nieuw pand als de kelder behouden blijft. Dat kan een berging zijn, maar ook een gezamenlijke functie voor de buurt is een optie. Dit soort mogelijkheden willen me met de omgeving verkennen.”

BEWONERSAVOND