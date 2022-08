Speeltuin Hoogheem veruit favoriet bij Dwergen

Zeven meisjes van de Dwergen (van zeven tot elf jaar) togen maandagmiddag naar de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat. Samen met hun begeleiders Maarten van den Elshout en Karlijn van Stekelenburg boden ze wethouder Van Nistelrooij hun bevindingen aan van een rondgang langs vier speelplekken op een zaterdagochtend.

De scores liepen behoorlijk uiteen. Waar de speeltuin bij Hoogheem, vooral dankzij de kabelbaan, bijna perfect is in de ogen van de kinderen, kwam die in de Elzengaard niet verder dan een schamele 3,5. Daar schrok de wethouder wel een beetje van. Na een beetje doorvragen bleek dat de toestellen daar in ogen van de jonge onderzoekers weinig uitdagend waren. ,,Zeg maar gerust saai”, aldus Bella.