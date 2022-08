Arjo en Ralph boulen opnieuw naar de zege

1 uur geleden

Titelprolongatie, zoals dat zo mooi heet. Ralph Meulendijks en Arjo van Weelden uit Boxtel waren voor het tweede jaar op rij de kampioenen van het Open Liempdsen Herd Jeu de Boules-kampioenschap. 52 teams deden mee aan het evenement die de Liempdse Jeu de Boulesclub met SPPiLL voor de vierde keer organiseerde.

Het Concordiapark in Liempde was zondag omgetoverd tot een waar jeu-de-boulesparadijs. Voor de gelegenheid werden banen uitgezet zodat de ruim honderd deelnemers konden strijden om de titel. Ditmaal werd in tegenstelling tot de vorige edities niet op de oude matten van de plaatselijke tennisclub gespeeld, maar gewoon op het gras.

Voor de tweede keer op rij stonden Meulendijks en Van Weelden, die tijdens de laatste editie in oktober vorig jaar wonnen, in de finale. Het duo nam het op tegen Betty en Ries van der Schoot. Dankzij een speciale werptechniek wisten de Boxtelaren andermaal de titel binnen te slepen. Uit handen van SPPiLL-voorzitter Tossy de Man kreeg het tweetal de trofee en de bijbehorende klomp.

Het gevecht om het brons bleek een razend spannende. Het Liempdse duo Rien Welvaarts en Wim Jennissen wisten hun dorpsgenoten Annie van Haaren en Cis van Lee met slechts één punt verschil te verslaan. Sponsoren Sout4Sites en Klompenfabriek Traa zorgen voor de prijzen en voor de automatische verwerking van de inschrijvingen en tussenstanden.