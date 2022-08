Hofkapel De Kromploegers uit Liempde maakte al eerder furore 'on tour' in de regio, zo ook in 2012.

Kromploegers spelen live vanaf de vrachtwagen

1 uur geleden

De blaasmuzikanten van hofkapel De Kromploegers uit Liempde zijn zondag 4 september overal in de omgeving te vinden. Zij touren die dag namelijk langs cafés in Boxtel, Liempde en Olland. En dat doen zij vanaf een vrachtwagen, ín hun nieuwe outfits.

Ludiek is het zeker, de Krompoegers on Tour. De legger van de vrachtwagen die de Liempdse muzikanten gebruiken, is omgebouwd tot podium. Zij rijden naar vier verschillende kroegen. Eenmaal geparkeerd, valt het zeildoek en worden de terrasgangers getrakteerd een kort, maar krachtig én feestelijk optreden.

Hiermee trekt De Kromploegers een oud maar goud idee uit de kast. Het is namelijk de derde editie. Twee jaar had deze al plaats moeten vinden, maar ja... corona. Nu komt het er toch van. En de leden van de hofkapel zien er nog eens extra blits uit: zij presenteren tegelijkertijd hun nieuwe outfit. Die kon er komen dankzij De Vrienden van De Kromploegers, prinsenvereniging De Ploegers en Van Tilburg Mode & Sport.

TIJDEN

Het eerste optreden is om 12.30 uur bij De Oude Ketting aan de Bosscheweg 74. Om 13.45 uur willen de muzikanten bij ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde zijn. Een uur laten moeten ze optreden bij café D’n Toel in Olland en afsluitend swingen de blazers vanaf 17.00 uur de pan uit bij Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein.

Geïnteresseerden kunnen ook mee touren en wel op de fiets. Aanmelden daarvoor kan via info@kromploegers.nl: deelnemers krijgen de route via mail toegestuurd.