Jeugdcarnaval maakt zich op voor elfde lustrum

Tijdens het evenement delen de Knokkers, de vrijwilligers van Stichting Openbaar Jeugd Carnaval, kleurplaten uit. Ook de basisscholen verstrekken ze die. Inleveren kan tot en met 5 oktober bij speelgoedwinkel Van de Moosdijk aan de Stationsstraat. Het mag geen verrassing heten dat deze ondernemer ook de prijzen levert. De uitreiking daarvan is zaterdag 8 oktober om 14.30 uur in de speelgoedzaak.

Behalve voor de kleurwedstrijd vormt de Boxtel-Oostdag ook de start van een grote sponsorloterij ten behoeve van het jeugdcarnaval. Loten kosten vijf euro. Lokale ondernemers hebben de prijzen gesponsord. De trekking is op 15 januari in zaal De Comsche Hoeve. Daar is dan een feest ter ere van 55 jaar kindercarnaval in Boxtel. Nadere informatie hie..