Tilburgse politie grijpt wegrennende Boxtelse jongens in de kraag

Twee Boxtelse jongens van respectievelijk 15 en 16 jaar zijn vannacht aangehouden in Tilburg. Zij probeerden volgens de politie twee scooters te stelen.

Een derde persoon wist uit handen van de politie te blijven. Ook de Boxtelse tieners renden weg van de agenten, maar zij werden alsnog in de kraag gegrepen.

Een getuige meldde rond twee uur ‘s nachts dat ‘drie personen die met lampjes schenen, bezig waren bij twee scooters’ op het Clarissenhof in de Textielstad. Een van de voertuigen was opengebroken. Het duo is vastgezet.