Directeurs Angela Rokven (linsk) en Hans Wijgers (tweede van links) ondertekenden samen met directeur Janny van de Sande van stichting Broodnodig de afspraken over het runnen van het restaurant in wijkhuis Simeonshof.

Broodnodig runt ook restaurant in Simeonshof

1 uur geleden

Het restaurant in wijkhuis Simeonshof wordt vanaf maandag 5 september gerund door Broodnodig. Vorige week donderdag werden de afspraken tussen de Schijndelse stichting en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) beklonken.

Eind 2021 is Simeonshof verbouwd: op iedere verdieping is een kleinschalige woongroep gecreëerd met eigen huiskamers. Bewoners nuttigen daar gezamenlijk hun maaltijd waardoor de functie van het gezamenlijke restaurant veranderde.

Toch is de voorziening in Simeonshof voor veel buurtbewoners een ontmoetingsplek. Samen eten blijft mogelijk door de samenwerking: iedereen is nog steeds welkom. Broodnodig, ZGEM en andere partijen bekijken hoe het aanbod van activiteiten in het restaurant kan worden behouden of uitgebreid.

ZGEM heeft goede ervaringen met Broodnodig, die zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie runt ook het restaurant in Elisabethsdael in Boxtel.