Geen kaartje voor Zandvoort? Niet getreurd, de grand prix is op de Markt in Boxtel te zien.

Race naar de Markt voor Formule 1

1 uur geleden

Het Formule 1-circus met Max Verstappen als middelpunt strijkt komend weekend neer in Zandvoort. Liefhebbers kunnen de verrichtingen van de coureurs zondag 4 september op groot scherm volgen op de Markt in Boxtel. De race begint om 15.00 uur.

Bruisend Centrum Boxtel zorgt voor een led-scherm, de terrassen van de horecaondernemers op de Markt kunnen als zitplaats dienen voor bezoekers die de race willen zien. De coureurs gaan om 15.00 uur van start in Zandvoort. Het scherm in Boxtel staat uiteraard al wat eerder aan, zodat iedereen klaar kan zitten voor het moment dat de razendsnelle bolides wegscheuren. Elke fan weet het: Max Verstappen voert de strijd om de wereldtitel aan. De vraag is natuurlijk of hij in Nederland zijn voorsprong uit kan bouwen.