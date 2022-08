Boxtelse successen op open toernooi De Merletten

Robbert van Eijndhoven in actie tijdens de finale in de categorie herendubbel 4. Hij werd met zijn dubbelpartner Paul van der Weijden tweede.

De allersterkste tennissers van het toernooi bleken Baptist Onderdonck uit Eindhoven en de Bossche Laura Smits. Onderdonck maakte zijn favorietenrol in categorie herenkelspel drie waar, Smits won bij de vrouwen met speelsterkte drie.

BOXTELS SUCCES

Ook diverse Boxtelse spelers wisten een titel in de wacht te slepen. Jeroen van Beers en Pepijn van Hal (LTV De Merletten) klopten in de padelfinale op het hoogste niveau Bas Kuijten en Pascal de Jager. Bij het tennis was Yannick Lourens, eveneens lid van de organiserende vereniging, het sterkst in categorie herenenkel vijf. Hij versloeg in de finale Sven Eerenbeemt met 6-4, 6-1. In herendubbel vijf wonnen Mark van den Oetelaar en Edwin van de Wetering (LTV Munsel). Ja..