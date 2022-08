Leeg NS-station door staking

34 minuten geleden

Medewerkers van de Nederlands Spoorwegen (NS) staken vandaag. Daardoor rijden er in nagenoeg heel Nederland geen treinen. Ook in Boxtel is het NS-station compleet uitgestorven. Op een aantal schoonmakers na. Hun werk was al gepland en heeft niets met de staking van doen. ,,Of er nu niemand is of honderd mensen, wij doen gewoon ons werk”, aldus een van de mannen. Treinreizigers moeten vandaag dus kiezen voor alternatief vervoer. Overigens rijden er wel goederentreinen.