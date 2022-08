Bijsmaak: nieuw Boxtels honingbier

Zo’n zestien kleine brouwers, waaronder enkelen die tijdens de coronalockdown zijn gestart, komen zondag 11 september naar Boxtel. In de Rozemarijnstraat houdt de plaatselijke Bierkamer na twee jaar onderbreking weer proeverij Biereloth bij bar Becoloth. Bezoekers kunnen van 13.00 tot 19.00 uur kennismaken met vijftig speciaalbieren. De toegang tot het ‘bierstraatje’ is gratis.

Opvallend is de nieuwe Boxtelse brouwerij H7, een initiatief van Koen Quaadvliet en Fons van Asten. ,,De naam H7 verwijst naar het adres waar we brouwen: Houtwerf 7, in de garage van Koen”, vertelt Van Asten. Hij heeft tevens imkerij B7 (’ik woon aan de Burgakker 7’) en gebruikt zijn honing voor de productie van Bijsmaak, een biertje dat het tweetal tijdens Biereloth aan een breder publiek presenteert. Daarnaast hebben ze Witgatje bij zich, een witbier.

Net zo bijzonder is de aanwezigheid van een kraam van een gezelschap Boxtelse en Liempdse amateurbrouwers onder de naam Hop naar de Top. Hier worden bieren aangeboden op basis van diverse hopsoorten die door Johan Verspay in de Liempdse buurt Hezelaar worden geteeld.

BLENDEN

Nieuw op Biereloth zijn ook brouwerij De Vorstin (Oud-Gastel). De vier hobbybrouwers zijn sinds 2016 actief en namen eind 2021 een grotere brouwinstallatie in gebruik. Ze brengen het Gastels Goud (blond bier), het Gastels Kwat (quadrupel), Het Gastelse Charmelied (tripel) en Gastels Galaxy (american style IPA) mee.

Tussen 1800 en 1920 was in het centrum van Schaijk brouwerij De Zon actief. In de loop van vorig jaar werd die nieuw leven ingeblazen onder de naam Bier van de Zon. De initiatiefnemers brengen behalve Zonnestraal, Verplichte Pauze mee, een tripel IPA. Dus een india pale ale met net wat meer alcohol dan een normale. Verder houden zij zich bezig met het blenden van bieren van spontane gisting, zure bieren dus.

Brouwerij Het Rijkshotel was vanaf 2018 actief in Veldhoven en dankt haar naam aan de plek waar werd gestart met bier produceren: het cellenblok van het oude voormalig politiebureau. Na twee jaar verhuisde de brouwerij naar Eindhoven. Daar worden bijzondere bieren gemaakt: Galinhas (schwarzbier), Knast versie 3.1, een Dortmunder strong en Batoy, een sour blond. Daarnaast nemen ze Juliace en Mandoli mee naar Boxtel.

ORDE VAN DE ZATTE MUS

Onder de nieuwe aanmeldingen voor Biereloth bevinden zich ook enkele Belgische brouwers. Uit Heule, iets ten zuiden van Kortrijk komt The Brew Society. Die experimenteert volop met smaken en schuimkragen van pils tot zuur bier. De gangbare bieren zijn te proeven tijdens Biereloth, met name: Martha sexy blond, een sterk blond bier, Martha guilty pleasure, een stevig fruitbier met verse krieken en Martha brown eyes, een donkere Quadrupel.

Al wat langer actief is brouwerij Het Nest uit Oud Turnhout, die in 2007 voortkwam uit proefclub De Orde van de Zatte Mus. Op enig moment werd besloten zelf te gaan brouwen. Omdat Turnhout de stad van de speelkaarten is, werd gekozen om de naam van de bieren daaraan te verbinden. Het Nest presenteert Schuppenboer, zowel de gewone tripel als de versie die op whiskeygaten is gerijpt. Verder Kleveren Tien, een donker winterbier met Irish wiskey. Bijzonder in het assortiment is een cider: Snakebite.

Brouwerij Wilderen uit Sint-Truiden was één keer eerder op Biereloth, maar dat is alweer zes jaar geleden. Dus tijd om de Goud (blond Bier), de Tripel Kanunnik en de donkere kruidige Cuvee Clarisse nog eens te proeven.

OUDE BEKENDEN

Naast de nieuwkomers keren bekende en gewaardeerde brouwerijen terug: De Kater, de Muifelbrouwerij (van de Onrooise tripel en Zuster Agatha), de Texelse Bierbrouwerij en het Hijgend Hert. Frontaal (Breda), Stadsbrouwerij 013 (Tilburg) en 100 Watt Brewery (Eindhoven).