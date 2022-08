Waterleiding geraakt tijdens werkzaamheden Jorishof

Brabant Water is op dit moment bezig om het lek te dichten. De leidingbeheerder verwacht dat het probleem rond 17.30 uur is opgelost. Of de kapotte leiding bij de voormalige stoomwasserij gevolgen heeft voor andere huishoudens en bij hoeveel, is op dit moment nog niet bekend. Mochten inwoners tijdelijk zonder water zitten, dan adviseert Brabant Water om apparatuur als boilers, geisers, wasmachines en vaatwassers uit te zetten. Vergeet daarbij niet om de waakvlam van de geiser te doven. Meer tips zijn te vinden via deze link.