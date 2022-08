De in Liempde opgegroeide Jasper Mikkers presenteert zijn meest recente werk op 177 september in De Serenade aan de Oude Dijk 117.

Schrijver Mikkers presenteert boekenreeks in Liempde

39 minuten geleden

De in Liempde opgegroeide schrijver en dichter Jasper Mikkers presenteert zaterdag 17 september zijn nieuwste werk in De Serenade aan de Oude Dijk 117.

De lezer mag zich verheugen op de komst van maar liefst zeven romans van Mikkers. Jarenlang schreef hij aan zijn magnum opus: Het wolfsbit. De romancyclus bestrijkt een periode van 102 jaar waarin de levens van diverse personages worden beschreven en historische gebeurtenissen de revue passeren.

Op 17 september wordt het eerste deel van de cyclus in De Serenade. Het boek ‘De kleine jongen en de rivier’ werd eerder uitgegeven in 1994, maar de nieuwe druk is uitgebreid met zestien nieuwe verhalen en een novelle. Mikkers groeide in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Liempde op. Lezers uit het dorp zullen veel herkennen in de plaats Avendonk waar De kleine jongen en de rivier zich afspeelt.

Tegelijk wordt het introductieboekje Het wolfsbit gepresenteerd. Hierin worden alle te verschijnen delen van de cylcus beschreven en toegelicht. De presentatie zal bestaan uit een uitvoerig interview van Tossy de Man met de auteur, een korte voordracht, vragen vanuit het publiek en de overhandiging van enkele exemplaren. Na de presentatie kunnen beide boeken worden aangeschaft, gesigneerd door de auteur.

De activiteit in de Liempdse multiculturele accommodatie start om 15.00 uur.