Voedselbank eert vrijwilligers

zo 28 aug, 16:25

Voor de allereerste keer heeft Voedselbank Boxtel een erelid en leden van verdienste benoemd. Zaterdag werden de zeven vrijwilligers in de bloemen gezet.

Gulay Bicici mag zich het eerste erelid van de Voedselbank mag noemen. Zij is een van de statutaire oprichters en sindsdien altijd een sleutelvrijwilligster geweest die zich vele uren per week inzet en allerlei rollen vervult. Daarnaast waren er zes mensen met minstens tien dienstjaren. Onder hen Corrie Pijnenburg die zich ontfermt over allerlei verschillende zaken en tegelijk actief is als vrijwilligster bij de Voedseltuin en Vincentius.

Annemie de Jong was op haar beurt samen met Evert van Houtum lange tijd een van de steunpilaren van de organisatie en zet zich nog steeds volle bak in als coördinator bij het uitdelen van voedselpaketten. Bovendien is ze ook betrokken bij de intake van cliënten. Medevrijwilligster Christine Roelofs heeft geruime tijd de taak als coördinator voor de intake op zich genomen. Daarin deed ze een stapje terug, maar nog steeds is Christine iemand waar je altijd een beroep op kunt doen.

Leo van der Aa neemt sinds jaar en dag de chauffeursdiensten op zich. Hij heeft een breed netwerk. Ook kent-ie alle routes op zijn duimpje.

Als adviseur en later als bestuurslid was Jan Balk zeer betrokken bij regionale en landelijke overleggen van de Voedselbanken. Ook legde hij de contacten en maakte de Boxtelaar afspraken met de gemeenten in het werkveld van de plaatselijke Voedselbank: Boxtel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. Jan Geerts was meer dan tien jaar bestuurslid en bekleedde verschillende functies. Eind vorig jaar stopte hij als penningmeester, maar bleef actief als vrijwilliger en steunpilaar voor projecten en bijzondere klussen. Ook zijn Geerts’ echtgenote Mieke is een zeer actieve vrijwilligster.