Overal slaan mensen aan het bridgen in Liempde

27 minuten geleden

Met in totaal liefst 163 paren verspreid over acht verschillende locaties waren op zaterdag overal mensen aan het bridgen in Liempde: de Klumpkesdrive . ,,Het werd duidelijk hoe gastvrij ons dorp is en welke mooie locaties we te bieden hebben”, vertelt organisator Bert van Ruremonde van Bridgeclub Liempde.

Het was geen deelnemersrecord: dat werd drie jaar geleden behaald toen tijdens het zilveren jubileum 210 paren meededen, oftewel ruim vierhonderd mensen. Maar de animo voor het spel is nog steeds erg groot, weet een tevreden Van Ruremonde: ,,We konden bovendien op veel plekken ook fijn buiten zitten en de sfeer was prima.”

En dan eindigde de bridgedag ook nog eens met een nagelbijtende afsluiting. Het bleek dat Henk en José van der Steen met minimaal verschil het beste paar bleek. Zij ontvingen uit handen van Van Ruremonde in De Serenade een cadeaubon en kroonden zich daarmee tot winnaar.