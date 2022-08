In het kader van Bruisend Centrum werd in de Rechterstraat de Zwaanse Brug een klein stukje Frankrijk naar hartje Boxtel gehaald. Bezoekers werden verwend met Franse lekkernijen en chansons.

Franse klanken bij de Zwaanse Brug

42 minuten geleden

Met muzikale ondersteuning van het Boxtelse kwartet Encore zorgden verschillende ondernemers zaterdag voor een ontspannen en smakelijke Franse middag. In het kader van Bruisend Centrum werden bezoekers bij de Zwaanse Brug verwend.

Pogingen de Franse taal weer eens even op te halen klonken zaterdag veelvuldig in de Rechterstraat. Maar wie naar de Zwaanse Brug kwam, was er toch vooral voor de lekkernijen en een wijntje. Dankzij restaurant De Rechter en Proef! Culinair konden bezoekers proeven van het land van Marianne. Met op de achtergrond fijn klinkende chansons van het Boxtelse muzikale kwartet Encore. Dat mensen ook nog geportretteerd konden worden door een karikatuurtekenaar, maakte het Franse hoekje in het centrum compleet. Erg druk was het niet in hartje Boxtel, maar een lekker sfeertje hing er wel.