HCB start met fotoclub

1 uur geleden

Hobbycentrum Boxtel (HCB) start donderdag 15 september met een fotoclub onder de noemer Haal meer uit je camera. Leden gaan met de camera aan de slag en bespreken hun werk met elkaar.

Manja van der Heijden geeft de cursussen: fotografie is haar grote passie: ,,Steeds ben ik op zoek mooiere en betere invalshoeken. Al jaren neem ik zelf deel aan cursussen en workshops, erg verrijkend!” Haar ervaringen deelt zij graag met de leden van de nieuw te starten fotoclub. ,,Ik heb er veel zin in,” zegt ze. ,,Het is ontzettend leuk om je passie te delen met anderen. Als mensen daardoor beter met hun camera om leren gaan en tot verbluffende resultaten komen, vind ik dat fantastisch: er bestaat niets mooiers!”

In de fotoclub wordt aandacht besteed aan techniek, geoefend met instellingen en mogelijkheden van de fotocamera. Iedere keer krijgen de deelnemers een opdracht mee. Het resultaat wordt uitgebreid gesproken.

De eerste bijeenkomst op 15 september begint om 13.30 uur in HCB aan de Baroniestraat 105. Voorts komen de leden iedere twee weken op donderdag bij elkaar tussen 13.30 en 16.00 uur. Meedoen kan voor mensen met een abonnement, dat kost 85 euro per jaar. Aanmelden kan via www.hobbycentrumboxtel.nl.