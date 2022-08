Vrije tribune: gemeentepagina

Door: Sandra Veroude

Ik lees altijd in het Brabants Centrum de gemeentelijke bekendmakingen en zie daar iets staan over een app ‘over uw buurt’ staan. Die is te downloaden om vergunningen, besluiten uit je eigen omgeving in te kunnen zien.

Ik moest even zoeken op internet want de app heet helemaal niet zo, maar het blijkt te gaan om de ‘omgevingsalert’-app.

Dus ik heb die geïnstalleerd, mijn adres opgegeven en nu blijkt dat de gemeente Boxtel nog helemaal niet samenwerkt met de app. Dus kan je de informatie niet kosteloos bekijken. Nu biedt de app een gratis proefperiode aan van dertig dagen, maar dan moet je alsnog een betaalmethode opgeven. Daarom ben ik gestopt om te proberen informatie over mijn buurt te verkrijgen.

Misschien dat de gemeente dat wat beter kan nuanceren in het artikel [op de gemeentepagina van vorige week - red.] of zich aansluit bij de omgevingsalert app zodat de informatie kosteloos is in te zien.