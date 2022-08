SP: ‘Communicatie B&W en gemeente vaker bedroevend’

De paaltjes bij De Hoef nabij het Apollopad maken de kabouterhuisjes in Boxtel-Oost minder goed bereikbaar. Beter overleg is wenselijk, aldus de SP. Foto: Pål Jansen.

Met name als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte of plannen in hun omgeving, klinkt ontevredenheid onder inwoners, stelt de oppositiepartij. Eerder vroegen de socialisten al aandacht voor dit onderwerp.

Ook deze week kregen de politici, die regelmatig het dorp intrekken voor buurtenquêtes, enkele concrete voorbeelden te horen. Bewoners van De Hoef, hun woningen staan bekend als de ‘kabouterhuisjes’, in Boxtel-Oost benaderden in november het college vanwege de bereikbaarheid van hun buurt voor hulpdiensten en hun eigen auto’s. Anderhalve maand daarvoor werd er, volgens de SP, zonder overleg een paaltje geplaatst zodat het pad tussen de twee huizenrijen niet voor voertuigen bereikbaar is. De fractie wil het fijne weten van het ..