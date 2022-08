Getuigen gezocht voor mishandeling in Rechterstraat

De kermisdagen verliepen qua openbare orde in het weekeinde rustig, zo meldde burgemeester Ronald van Meygaarden dinsdagochtend nog. Echter, tijdens de nacht die daarop volgde, kreeg de politie een melding van een mishandeling in de Rechterstraat. Details daarover zijn nog niet bekend.

Op een filmpje dat sinds donderdag de ronde gaat, is te zien hoe een persoon door een groep jongeren op de grond wordt gewerkt en in elkaar wordt geschopt. De reden daarvan en wie de betrokkenen zijn, is bij de politie in onderzoek. Daarover kon zij nog geen nadere details geven. Er wordt gezocht naar getuigen, die kunnen zich melden via 0900-88 44 of 0800-70 00.

De redactie meldde gisteren in de krant dat de kermisdagen volgens de burgemeester in het weekeinde zonder grote incidenten waren verlopen. Dit werd dinsdag ook gemeld via de online kanalen van Brabants Centrum. In de nacht die volgde, ontving de politie iets voor twee uur ‘s nachts een melding van de mishandeling.