‘Oplossing architect voor Rechterstraat was te duur’

Meerdere automobilisten die gebruik maken van de bruggetjes, raakten met hun voertuig de stenen zijkanten en stalen relingen. In de praktijk bleek dat bestuurders deze over het hoofd zagen. Ook was het volgens een gemeentewoordvoerder niet altijd duidelijk voor iedereen dat ze hun wagen of fiets voor een inrit hadden geparkeerd. ,,De ontwerper heeft zich dat aangetrokken en daarom gratis een oplossing uitgewerkt. Een mooi en passend ontwerp, passend bij de geest van het totaal, maar de uitvoering ervan was voor de gemeente helaas niet betaalbaar.”