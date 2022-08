Karttalent Wout uit Esch pakt zilver in Duitsland

1 uur geleden

Hij is achttien jaar, komt uit Esch en is razendsnel in een kart. Wout Kurstjens liet dat laatste andermaal zien in Duitsland. Hij pakte tijdens de zogeheten NK Rotax Max in de plaats Kerpen een tweede plek tijdens een van de vijf omlopen in de seniorenklasse, zijn eerste podiumplaats.

Twee weken voor zijn zege in Duitsland, was hij al snel tijdens de DutchGP Superkarts in Assen. En dan te bedenken dat hij ooit op jonge leeftijd stopte met karten omdat het te snel ging...

De Esschenaar was opgelucht toen hij als tweede over de streep kwam: eindelijk behaalde hij het podium op het NK: ,,Het team en ik haalden het al heel vaak net niet. Vorig én dit seizoen. Had ik een paar goede kwalificaties, werd ik weer van de baan gebeukt. Nu ben ik in één weekend vier keer in de top vijf geëindigd waarvan één keer op het podium. Dat is gewoon goed.”

Zijn uitstekende resultaten kwamen niet onverwacht. Het hele weekeinde was de snelheid van de kart goed. ,,In de kwalificatie op zaterdag maakte ik helaas een klein foutje”, geeft hij toe. ,,Daardoor zette ik de achtste tijd neer. Door penalty’s werd ik uiteindelijk zevende en mocht ik in de prefinale vanaf die plek starten. Daarna reed ik mooi naar de vijfde plaats. Dat was prima. In de finale had ik vervolgens een beetje geluk. Van vijf ging ik gelijk naar vier en toen vlogen de nummers twee en drie van de baan, dus had ik een podiumplek.”

Een dag later eindigde hij in de prefinale en de finale respectievelijk als vierde en vijfde. Andermaal een bevestiging dat hij met zijn team JJ Racing bij de absolute top van het NK hoort. ,,Nu doe ik wel mee ja. In Berghem, bij de volgende ronde van het NK, ga ik weer vol knallen.”

ZELFVERTROUWEN

Wout heeft de afgelopen weken het nodige zelfvertrouwen opgedaan. Want niet alleen in het NK gaat het lekker, dat geldt ook voor zijn races in de superkart. Sinds zijn achttiende verjaardag mag hij meedoen in deze klasse die op autosportcircuits wordt afgelegd. Zijn superkart haalt snelheden van dik tweehonderd kilometer per uur. Tijdens zijn debuut Oschersleben haalde de Esschenaar als rookie twee keer onverwacht het podium. ,,Gaaf dat ik iedereen zo goed kon bijhouden.” En hij reed al in Assen van een veertigste naar achtste plaats.

VADER

Wouts passie voor karten heeft alles te maken met zijn vader, een fervent beoefenaar van de sport die sinds 2005 ook racet in de superkarts. Wout: ,,Daar ben ik altijd bij geweest, van jongs af aan. Toen ik achttien werd, ben ik meteen ingestapt. Het gaat echt hard. In Assen hebben we 227 kilometer per uur gehaald.”

Dankzij dankzij zijn vader stapte Wout op zijn zesde voor het eerst in een kart. Maar in het begin was hij angstig, keek-ie altijd achterom. Na drie stopte de Esschenaar ermee. Maar toen hij dertien werd, begon ‘t weer te kriebelen: ,,Ik heb toen een clubwedstrijd gereden. Daarna ging ik steeds hogerop.”

Dat verliep voortvarend: op zijn vijftiende reed Wout al om de Nederlandse titel: ,,Op mijn vijftiende verjaardag reed ik mijn eerste wedstrijd.”

NADENKEN

De angst van vroeger is allang verdwenen, een kwestie van ouder worden en begrijpen wat je aan het doen bent. ,,Ik denk sowieso veel na. Ben veel in mijn hoofd bezig. Tijdens de races valt dat gelukkig best mee. Ik kan het goed controleren. Alleen als het echt niet goed gaat, denk ik nog weleens te veel na. Maar ik ben nu behoorlijk stabiel bezig!”