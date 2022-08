NS deelt ijsjes uit op treinstation Boxtel

De ijsjes worden verstrekt tot ze op zijn, of tot uiterlijk vanavond 19.00 uur.

ProRail werkt van 9 tot en met 26 augustus aan het spoor bij Boxtel. Het grote aantal reizigers op dit traject kan niet allemaal op hetzelfde moment per bus vervoerd worden. Bovendien konden niet altijd alle aangevraagde bussen geleverd worden vanwege een tekort aan buschauffeurs bij de leveranciers. ,,De werkafspraken met de busbedrijven zijn aangescherpt, om de kans op overlast te beperken”, zegt Stefan Gitz, bij NS verantwoordelijk voor trein-vervangend busvervoer. ,,Daardoor is het tussen Boxtel en Eindhoven gelukt ruim driekwart van de bussen die we wilden ook te laten rijden”, aldus Gitz.