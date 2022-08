Boxtelse zwembadenspecialist Swimm maakt doorstart

38 minuten geleden

Het Boxtelse bedrijf Swimm International aan de Van Salmstraat maakt met investeringsmaatschappij BNR-Capital een doorstart. De zwembadenspecialist werd 26 juli failliet verklaard, maar kwam met de curator overeen dat de bedrijfsvoering kon worden voortgezet.

Swimm maakt zeer specialistische zwembaden die stroming creëren. Onder andere Olympische zwemmers en triatleten maken gebruik van Swimm. Ook bij een snelgroeiende groep gezondheidszwemmers is het product dat in 2013 is ontwikkeld door oprichter Mark Smits populair.

Het product kwam pas in 2020 op de commerciële markt. Ondanks de populariteit en het stijgende marktaandeel, moest Swimm afgelopen zomer faillissement aantekenen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen met inflatie als gevolg, besloten veel particulieren hun zwembadplannen even uit te stellen naar 2023. Swimm had kort hiervoor echter flink geïnvesteerd in personeel en een tweede productiehal. De cashflow van de jonge onderneming kwam daardoor in de problemen.

Door de investering en knowhow van BNR-Capital kan Swimm weer werken aan de toekomst. De prioriteit zal de komende periode liggen op het uitvoeren van alle reeds aanbetaalde projecten. ,,Onze klanten hebben in deze onzekere periode ten alle tijden de hoogste prioriteit gehad. Met BNR Capital als nieuwe partner kunnen wij garanderen dat geen enkele klant gedupeerd wordt door het faillissement”, vertelt eigenaar Smits. Bovendien krijgen bestaande klanten nog gewoon onderhoudsservice.

Swimm gaat door met een verdund team van negen werknemers. Smits blijft aan als CEO van het bedrijf. Het hoofdkantoor en de showroom in Boxtel, blijven het centrale operatiepunt. Daarnaast werkt het bedrijf op Ladonk met BNR-Capital aan het verbeteren van het product zodat de zwembaden breder inzetbaar worden. ,,Het blijft een fantastisch apparaat waar je heerlijk in kan zwemmen of een sportieve training uitvoeren”, aldus eigenaar Richard Meester van BNR-Capital. ,,Ik heb zelf een Swimm waar ik al enkele jaren van geniet. Het zou zonde zijn om dit fantastische product ten onder te laten gaan.”