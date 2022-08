Gemeentepublicaties zijn vanaf 2023 alleen online te vinden

De publicaties verschijnen sinds 2020 in gratis huis-aan-huisblad De Meierij Boxtel. De uitgever daarvan, stichting Brabants Centrum, plaatst ze vanaf januari ook in haar abonnementenkrant als service naar haar leden. De gemeente betaalt daar niet voor. Directeur Henk van der Zee: ,,Uiteraard vinden we het jammer dat deze overheidsinformatie niet meer op print verschijnt, vooral voor de inwoners. Maar het zij zo: de beslissing is aan de gemeente.”

De verplichte publicaties verschijnen al enkele jaren op officielebekendmakingen.nl en overheid.nl. ,,De komende maanden gaan we dit actief communiceren”, aldus een woordvoerder. Wat de extra kosten zijn om inwoners online wegwijs te maken, is niet duidelijk. Het zal gaan o..