Het weer: kans op vallende takken

Deze tak is in park Molenwijk gevallen, op een meter of twee van een wandelpad.

Gewonden vielen er niet, wel raakte vrijdagavond aan De Volder in Boxtel-Oost een geparkeerde auto beschadigd door een gevallen tak. In park Molenwijk ligt sinds een paar dagen een stuk van een eik, niet ver van een wandelpad.

Zondagavond loste de brandweer een potentieel gevaarlijke situatie op door op Heult een geknakt deel van een boom los te zagen, nabij de onverharde weg. De doorgang werd tijdelijk afgesloten. Ook op de Kalksheuvel was de brandweer in touw, daar brak vrijdag een zware tak uit een boom.

Door een gebrek aan vocht worden takken bros en breken makkelijker af als het even hard waait of flink regent. Ook elders in het land moest de kettingzaag meermalen noodgedwongen worden gehanteerd. Het verschijnsel is niet nieuw, in eer..