MarcelvanGalenDesign dingt mee naar duurzaamheidsprijs

1 uur geleden

De Boxtelse onderneming MarcelvanGalenDesign is een van de drie kanshebbers om de ING Circulair Ondernemen-prijs te winnen. Op 6 september, duurzame dinsdag, wordt de winnaar bekendgemaakt in Den Haag.

Duurzame dinsdag is geënt op Prinsjesdag, maar staat geheel in het teken van innovaties die het milieu ten goede komen. Er zijn in totaal zes themaprijzen en een algemene prijs verbonden aan duurzame dinsdag, voor elk zijn drie kanshebbers genomineerd. Het bedrijf van de Boxtelaar Marcel van Galen dingt mee met het ontwerp voor een IoT wasmachinefilter. Die dient om kunststof microvezels uit het water te filteren en ervoor te zorgen dat deze niet in het oppervlaktewater belanden. Het systeem is bedacht door medewerker Eric van Slooten.

Ook Drystack uit Haarlem en Spaak Circulair Solutions uit Amsterdam maken kans op duurzame dinsdag, een initiatief van IVN Natuureducatie met onder andere ING, Lidl en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.