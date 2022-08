Open Monumentendag: krakende gebinten en sterke spanten

Sanne en Bart van Gils in hun dwarsdeelschuur. Ze zijn met een grootscheepse restauratie bezig.

Immers, hout is hernieuwbaar en wordt al eeuwenlang als bouwmateriaal gebruikt, dat blijkt hoog in de Sint-Petrusbasiliek wel. In het voorjaar van 2012 heeft het familiebedrijf MvL-groep nog diverse door de tand des tijds aangetaste balken gerestaureerd.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag bespeelt huismusicus Tommy van Doorn vanaf 14.00 uur de twee harmoniums, het koororgel en het Smitsorgel in het godshuis. Zijn programma omvat veel muziek van de Franse componist César Franck, maar ook werken van Bach, Kellner en Kuchar. Geïnteresseerden krijgen na afloop van het concert de kans om het Smitsorgel én het carillon van dichtbij te bekijken.