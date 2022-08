What’s Up, Emma & Jesper?

Hoe zijn jullie in het Oertijdmuseum terechtgekomen? Emma: ,,Een aantal jaren geleden was ik hier ook al eens. Toen ik met mijn moeder leuke uitjes voor deze zomer ging bedenken, kwam dit meteen bij me boven.” Jesper: ,,Ik ben er ook al eens geweest. Toen was het een stuk kleiner. Ik kan me nog herinneringen dat er een soort dinorobot was waarvan ik heel erg schrok. Die is er niet meer. Nu ben ik hier met mijn opa en oma én broertje Mats.”

Wat hebben jullie vandaag al gedaan? Jesper: ,,Ik heb door het museum gewandeld en goed rondgekeken. Er is veel informatie te vinden en ik heb veel gelezen. Wat ik vandaag geleerd heb? Dat er een roofvogel bestaat die slangen eet.” Emma: ,,En ik leerde dat er een sl..