Evaluatie van huidige kermisopzet in de maak

De keuze voor de huidige indeling op de Markt is deels ingegeven door de wens van horeca-ondernemers om hun terrassen uit te kunnen breiden. Dat is echter niet de enige reden. ,,Vechtpartijen en onrust enkele jaren geleden én de coronacrisis hebben ook tot deze opstelling geleid”, vertelt de burgemeester. Hij ziet dat er geen of nauwelijks interactie is tussen kermisattracties en horecaterrassen. Iets wat in zijn ogen een gemis is. Ook het gebrek aan verbinding tussen de twee kermislocaties (Markt en het Breukelsplein) is iets dat komend jaar aandacht verdient.