Boxtelaar (85) overlijdt na aanrijding

56 minuten geleden

Een 85-jarige fietser uit Boxtel is dinsdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto op de Molendijk-Noord in Schijndel. De bestuurder is doorgereden in de richting van de Zuid-Willemsvaart.

Het ongeval vond tegen twee uur plaats. De automobilist liet het slachtoffer ernstig gewond. De politie is op zoek naar witte bestelbus van het merk Mercedes. Dodelijke aanrijdingDe weg was geruime tijd afgesloten voor onderzoek.

De politie zoekt getuigen. Die kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844.