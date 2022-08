Proef, ruik en voel ‘la douce France’

Restaurant De Rechter neemt du pain, du vin et du Boursin letterlijk. Tijdens de Franse middag zijn daar namelijk de kaasplankjes met wijn in de aanbieding en kunnen bezoekers quiches proeven. Een karikatuurtekenaar maakt ‘s middags tekeningen van wie maar wil: een vleugje van de Parijse kunstenaarswijk Montmartre in Boxtel.

Proef Culinair doet vanaf 11.00 uur met een stand met lekkernijen mee aan de Franse zaterdag. ‘s Middags treedt het Boxtelse kwartet Encore op. De mannen brengen chansons ten gehore van tal van artiesten. Het genre herleeft in Nederland sinds Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk door Parijs wandelden en op televisie aandacht schonken aan grootheden als Edith Piaf, Serge Gainsbourg en Charles Aznavour. Wie de sfeer van..