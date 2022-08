Herder Boris van Hooij: Kampinaheide bloeit eerder dan ooit’

Een paar weken eerder dan normaal staan de heidevelden in het natuurgebied in volle bloei. Herder Boris, die er elke werkdag in alle vroegte met zijn schapen op uittrekt, legde zaterdag uit dat de heide dit jaar eerder bloeit dan normaal. ,,Het hangt heel erg af van de natuurlijke omstandigheden. Veel zon en neerslag zorgen er samen voor dat de heide ergens in augustus tot bloei komt. Dit jaar is het bloeiseizoen uitzonderlijk vroeg begonnen. Sterker nog, veel heidestruiken zijn alweer uitgebloeid.”

‘MANNENWEEKEND’

Natuurmonumenten heeft ook dit jaar enkele heidedagen gepland om liefhebbers te informeren over het beheer van de uitgestrekte velden. ,,De eerste heidedag hebben we vanwege de tropische hitte afgelast..