‘Vrachtwagens Vion horen onder overkapping te wachten’

Leden van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals moesten vorige week woensdag aanzien hoe vrachtwagenchauffeurs in de volle zon aan het wachten waren totdat ze het terrein van Vion op konden. Daar staat een overkapping met ventilatoren die drie jaar geleden werd gebouwd. Hoewel de vleesverwerker op Ladonk vorige week benadrukte niet te willen dat transporteurs elders wachten, gebeurt dit in de praktijk toch met regelmaat. PvdA-GroenLinks vraagt het college om een standpunt in te nemen, ook vanwege de uitstoot van geur en stikstof die worden veroorzaakt als de vrachtwagens lange tijd stil staan.