Kermis mist drukte, maar horeca doet goede zaken

De keuze om de grotere attracties op het Breukelsplein te concentreren en op de Markt vooral de jongste jeugd aan zijn trekken te laten komen, leidt met name op sociale media tot behoorlijk wat afkeurende reacties. Toch waren de Marktterrassen in het weekeinde goed gevuld. ,,We hebben top gedraaid”, glundert Michel den Ouden van lunchroom Deegeluk op dinsdagochtend.

GENOEG ZITPLEKKEN

Bij ‘t Hart van Boxtel was het veruit het drukst, maar ook de andere horecagelegenheden hadden niet te klagen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat op de meeste plekken in de avonduren redelijk makkelijk een zitplaats kon worden bemachtigd. En dat was vóór corona vrijwel nooit het geval. Het kan te maken hebben met de keuze om met..