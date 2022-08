De open dag van Hobbycentrum Boxtel staat al enkele jaren op de agenda, zo ook in 2019. Cursisten, vrijwilligers en het bestuur tonen dan wat HCB in zijn mars heeft.

Open huis HobbyCentrum: dans, demonstraties en loterij

1 uur geleden

Hobbycentrum Boxtel (HCB) houdt zaterdag 3 september open huis. Demonstraties, werkstukken van cursisten, tekst en uitleg over het initiatief Seniorweb: bezoekers kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur een vol programma verwachten.

De werkstukken van cursisten worden geëxposeerd en zijn ook te koop. Denk daarbij aan beeldhouwen, keramiek, werken met hout, schilderen, aquarelleren, textiel, handwerken, glas-in-lood en tiffany. Ook demonstreren de HCB-deelnemers hun activiteiten en vertellen ze over wat hun hobby voor hen betekent.

De begeleiders van HCB verstrekken meer informatie. Zo vertellen de vrijwilligers van Seniorweb alles over de diverse pc-, tablet- en telefooncursussen. Ook worden lessen als Spaans en Engels, Miniaturen, dans en gymnastiek en textiel nader toegelicht en zijn de bestuursleden van HCB aanwezig.

VRIJE DANS

Bezoekers kunnen ook zelf in actie komen: tussen 13.30 en 13.50 uur mogen zijdeelnemen aan de workshop vrije dans. Bovendien kunnen zij een mooie prijs winnen in de HCB-Loterij: gratis deelname aan een van de cursussen (vijf lessen in totaal) of gedurende zes weken een gratis abonnement voor een van de aangeboden hobby’s. Een lot kost één euro en de trekking is om 15.30 uur.

HCB is gevestigd aan Baroniestraat 105. Omdat er in de directe omgeving niet veel parkeerruimte is, wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk per fiets te komen.