Afscheid directeur Joost levert Voedselbank geld op

Rob Dekker (links) heeft afscheid genomen van Joost als directeur-bestuurder. In het kader daarvan schonk de woonstichting 2.880 euro aan de plaatselijke Voedselbank, hier in ontvangst genomen door voorzitter Ab Gillhaus.

Cadeautjes vanwege zijn vertrek waren niet nodig, vond Dekker die op 21 juli al zijn afscheidsmoment hield met samenwerkingspartners en collega’s. Hij zag liever dat er gul werd gegeven aan de Voedselbank. Het totale bedrag van 4.630 euro dat werd opgehaald, is naar rato verdeeld onder de Voedselbanken in de regio waar Joost werkzaam is.

Zo kreeg die in Boxtel een bedrag van 2.880 euro bijgeschreven op zijn rekening. Maandag overhandigde Dekker de een cheque aan voorzitter Ab Gillhaus van Voedselbank Boxtel en omstreken. ,,Een geweldige actie van Rob”, jubelt Ab. ,,Een getal waar we even stram voor in de houding gaan staan! We kunnen dat geld heel, heel goed gebruiken. Zeker nu. We zijn erg trots dat hij dit voor ons doet en wensen hem e..