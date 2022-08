Twee gouden plakken voor Ima van der Velden

Ima van der Velden uit Gemonde, lid van ponyclub De Pikeurtjes, behaalde twee gouden plakken op de Nederlandse kampioenschappen dressuur. Die waren dinsdag 16 en woensdag 17 augustus in Ermelo.

De Gemondse ponyclub was met een flinke delegatie bij het toernooi. De amazones sleepten ook nog eens meerdere medailles in de wacht. Harriella Duijts namens De Pikeurtjes: ,,We zijn trots op al onze deelnemers, op de resultaten en het plezier dat ze in hun sport hebben. Een mooie afsluiting van en succesvol zomerseizoen.”

Van der Velden werd met haar pony Farina kampioen in de klasse CL1 en met Toby zegevierde ze in de klasse CL2. Jolien Duijts behaalde zilver met haar Den Östrik’s Macho in de DL1. Zij mag zich reservekampioen noemen. Met haar andere pony Casimir De Luxe kwam ze tot de vijfde plek in de klasse DM1.

BRONS

Brons was er voor Tess van den Hurk met Showtime in de CZ1 en voor Tess Gaakeer met haar pony Happy Socks in de CB. Tess Gaakeer vertelde vorige week nog in Brabants Centrum over haar zomer, die in het teken staat van ponyrijden.

Naita van der Velden reed in de klasse DZ1 naar een knappe achtste plaats. Evie Tasseron werd met Muffin negende in de DB. Liv Tasseron kwam met Onyx tot een elfde plek in de klasse DL2. Ook zij vertelde vorige week over haar bezigheden in de zomer.

Jade Verhoeven en Floris eindigden in de CB als achttiende, Fem van den Hurk reikte tot de zestiende plaats in de klasse DL2.