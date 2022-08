Petrusbasiliek nabouwen in Minecraft

44 minuten geleden

Voor kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar verzorgt de bibliotheek in Boxtel een workshop Minecraft. Deelnemers leren, onder professionele begeleiding, de Sint-Petrusbasiliek na te bouwen met het computerspel.

De cursus start woensdag 21 september met een rondleiding door het eeuwenoude kerkgebouw, waar een gids uitvoerig vertelt over de geschiedenis en tal van bijzonderheden laat zien. Jeugd die meedoet, doet er verstandig aan een smartphone of tekenboekje mee te nemen om een en ander vast te leggen. Op de twee woensdagen erna (28 september en 5 oktober) wordt de basiliek nagebouwd in Minecraft.

Kinderen die belangstelling hebben, dienen wel kennis te hebben van Minecraft en dienen hun eigen device mee te nemen. Wie geen Minecraft heeft geïnstalleerd kan dat ook doen in de bibliotheek: die heeft eigen inlogcodes. De computer is pas nodig bij de tweede en derde bijeenkomst.

De workshop Bouw mee in Minecraft duurt van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost tien euro. Aanmelden kan via https://huis73.op-shop.nl/19206/bouw-mee-in-minecraft-9-12-jaar-de-sint-petrus-in-boxtel/21-09-2022.

Jeugd die alvast wat mooie foto’s van de Sint-Petrus wil zien of een film wil bekijken, kan deze vinden op de website: https://heemkundeboxtel.nl/onderwijs/petrusbasiliek-2.