Een gedegen lesje Frans op de Bracbant-Havo

27 minuten geleden

Wat betekent qu’est-ce que c’est en hoe spel je dat eigenlijk? Een van de eerste lessen Frans die de op 13 augustus overleden Ria ter Meulen-Bouwman in de brugklas van de Bracbant-Havo gaf, ging over deze vraag. Meer dan twintig jaar stond ze in Boxtel voor de klas, eerst op het Jacob-Roelandslyceum, daarna op de Bracbant-Havo. Ter Meulen gaf les in het mooiste klaslokaal van het voormalige Ursulinenklooster, nadat ze eerder in het noodgebouwtje zetelde bij het brugje over het Smalwater.

In de nok van het oude klooster, op de zolder waar ooit nonnen sliepen, doceerde ter Meulen Frans. De naam van de lesmethode met een 2CV op de kaft herinneren de honderden scholieren van toen zich beslist: ‘On y va!’. Opvallend: in de sfeervolle klas boordevol nissen en dakkapellen bevond zich een extra kamertje met wastafel waar de altijd stijlvol geklede docente zich regelmatig even opfriste. Het was de vroegere slaapkamer van moeder-overste, vertelde ze ooit.

STEWARDESS

Ter Meulen werd geboren in 1920, in de tijd dat de eerste trans-Atlantische vlucht nog gemaakt moest worden en de auto nog in de testfase verkeerde. Ze groeide met acht broers en zussen op in een rooms-katholiek Eindhovens gezin. Haar vader was leraar Frans op de hbs en gaf elke zaterdag Franse les bij Philips. Zelf ging ter Meulen ook naar de hbs, maar een vervolgstudie zat er (nog) niet in.

Twee jaar later koos ze voor de lerarenopleiding en werd ze docent op de huishoudschool. Kort na de Tweede Wereldoorlog vond ze een baan in Groningen. Na enkele onderwijsjaren werd ter Meulen stewardess omdat ze meer van de wereld wilde zien. Nadien was ze een tijdje hoofd van de huishouding in het Juliana Kinderziekenhuis en verhuisde ze naar Brabant. Hier koos ze op 45-jarige leeftijd voor de studie Frans en ging ze haar vader achterna.

LAGE CIJFERS

Als docent ging ter Meulen aan het werk, eerst op het Jacob-Roelandslyceum, daarna tot haar pensioen op de Bracbant-Havo. Ze was een bevlogen maar ook strenge lerares die met scherpe humor kon reageren als leerlingen hun huiswerk niet hadden gemaakt. Ze stak haar teleurstelling over een matig gemaakt proefwerk niet onder stoelen of banken en nam leerlingen met lage cijfers soms stevig onder handen. Ze zag graag dat elke scholier de Franse taal en cultuur omarmde.

Na haar pensionering verzorgde ter Meulen conversatielessen Frans aan de Open Universiteit. Ze maakte veel verre reizen en speelde tot op hoge leeftijd golf.

Ria ter Meulen-Bouwman woonde de laatste jaren in Den Haag, daar overleed ze op 102-jarige leeftijd. Het afscheid heeft vorige week in besloten kring plaatsgevonden.