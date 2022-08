Er deden twaalf mensen mee aan de kruisboogwedstrijd en in de vijfde ronde gaf de koningsvogel zich gewonnen. Er waren 49 treffers nodig voordat het houten doel was verschalkt, negen werd gemist door de deelnemers. Het is voor de tweede maal dat Klomp kermiskoning is; in 2014 won hij de wedstrijd ook al eens.

Tijdens de gemoedelijke middag in de gildetuin werd ook jeu de boules gespeeld. Die competitie werd gewonnen door Rikie van de Sande en Joan van Griensven.