Boxtelse en Liempdse kunst bij ‘Losbroek’

De Bernhezer Kunstkring verrast tijdens Losbroek met beeldende kunst, verhalen, poëzie, fotografie en muziek. De kerk, parochietuin, basisschool, boerenschuren, weilanden, boomgaarden, bedrijven en woningen in Loosbroek vormen een podium. Tientallen kunstenaars komen naar het dorp met hun mooiste werken.

SCHILDERIJEN, SCULPTUREN EN POËZIE

De kleurrijke expressionistische doeken van de in Liempde opgegroeide Van Laere zijn te bewonderen op het adres Molenhoeven 44 in Loosbroek. Van den Oever (Liempde) en Van Amelsvoort (Boxtel) maken sculpturen. ,,Ik sta op twee locaties met beelden. Deze komen aanstaande vrijdag net terug van een tentoonstelling in Frankrijk en zijn na Loosbroek vanaf 1 september in het Jan Hees..