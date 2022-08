‘Terug in d’n Tèd’ treedt op bij zorgboerderij

1 uur geleden

Zorghoeve ‘t Binnenveld, Boxtelseweg 5a in Schijndel, houdt zaterdag 27 augustus van 10.30 tot 16.00 uur een open dag. Dit in verband met het vijftienjarig bestaan. Nostalgische vereniging Terug in d’n Tèd uit Liempde beeldt er allerlei oude beroepen en ambachten uit.

‘t Binnenveld is een agrarisch bedrijf en een zorgboerderij die dagbesteding biedt aan mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel, volwassenen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Caroline van Esch, namens ‘t Binnenveld: ,,De zorgboerderij is bekend in de omgeving, we hebben ook verschillende cliënten uit Boxtel.”

Belangstellenden krijgen 27 augustus een beeld van wat er zoal gebeurt bij de zorgboerderij en wat de mogelijkheden zijn voor dagbesteding. Er klinkt muziek en er wordt poëzie voorgedragen.