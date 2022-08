Eindelijk komt er iets nieuws op de ruïne van Vinkennest op Velder

De restanten van Vinkennest zijn in jaren overwoekerd door planten. Er is inmiddels weinig meer over van de eens veertig meter lange boerderij die tot 1997 werd bewoond.

Het heeft jaren geduurd voordat er eindelijk iets ontwikkeld kon worden op de locatie, weet Frans van Boeckel. ,,Allerlei plannen passeerden de revue. In 2016 waren we dichtbij: toen hadden we het voornemen om de restanten van de boerderij te verplaatsen naar de Velderseweg aan de oostkant van de spoorbaan Boxtel-Eindhoven en daar weer een boerderij op te bouwen. We hebben toen nog een deskundige ingeschakeld en samenwerking gezocht met Brabants Landschap. Maar de Boxtelse monumentencommissie wilde daar destijds niet aan meewerken.”

Dus heeft de familie Van Boeckel de monumentale status eraf gehaald. Daar zal niemand vreemd van opkijken. ,,Het bouwval stelt niks meer voor. Er staan nog een paar muurtjes. En een schoorsteen, maar die is er..