Dorpsstraat: Esschenaren steggelen over oplossing

Ondernemer Marcel Bekkers van het gelijknamige transportbedrijf op het Essche industrieterrein aan het Broxven, stuurde onlangs een open brief naar alle gemeenteraadsleden van Boxtel en het college van B en W. Samen met de firma Bergmans, mestvervoerder Olislagers, plantenbedrijf La Serra en loonbedrijf Peijnenburg oppert hij het idee om de vermaledijde wegversmallingen in de Dorpsstraat weg te halen en al het vracht- en landbouwverkeer alleen het dorp in of uit te laten rijden. Hun voorstel wordt ondersteund door straatbewoners Ton Kerkhof en Theo van de Pol.