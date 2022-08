Anton Doornhein geeft orgelconcert in Boxtel

Gelauwerd organist Anton Doornhein geeft zondag 28 augustus een orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek. Het begint om 16.00 uur, de entree bedraagt acht euro.

Doornhein komt naar de basiliek op uitnodiging van stichting Kerkconcerten Boxtel. Hij brengt een programma dat de luisteraar van de achttiende naar de negentiende eeuw voert. De musicus, die prijzen won op meerdere grote concoursen, opent de uitvoering met muziek van Johann Sebastian Bach, althans, het concert in a-klein BWV 593 is oorspronkelijk door Antonio Vivaldi geschreven voor strijkers. Bach arrangeerde het voor orgel.

De organist vervolgt zijn optreden met twee werken van Johann Ludwig Krebs, vriend en leerling van Bach. Alweer een stukje verder in de tijd leefde de componist Boëly. Zijn andante con moto is zoals de term al zegt, een rustig werk. De Fransman ging niet mee met de opkomende romantiek in zijn tijd, maar hing eerder aan de klassieke stijl.

ORGELSONATE

Doornheind blijft in Franse sfeer, hij speelt de prelude en fuga in C-majeur opus 109 van Camille Saint-Saëns. Ook brengt hij werken van Bonnet, een Fransman die in 1940 naar de Verenigde Staten vluchtte. Met orgelsonate nummer drie in c-mineur (opus 56) eindigt het concert.