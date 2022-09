The Gents: na voorproefje nu het ‘volledige diner’

di 20 sep, 08:30

Vocaal ensemble The Gents en een projectkoor van blinden en slechtzienden gaven 14 mei op de Markt al een voorproefje van Ik zou wel eens willen weten... Zaterdag 24 september om 16.00 uur volgt het ‘volledige diner’ in de Sint-Petrusbasiliek. Het programmaboekje is in braille beschikbaar en begeleiders van visueel beperkten mogen gratis naar binnen.

The Gents en het projectkoor brengen een ode aan Jules de Corte. De liedschrijver, pianist, componist en zanger met de soms vlijmscherpe pen was blind. Vandaar de keuze van het vocaal ensemble om juist met een koor van blinden en slechtzienden te putten uit het enorme oeuvre van De Corte. Hoewel het concert in Boxtel niet specifiek bedoeld is voor mensen met een visuele beperking, is wel extra rekening gehouden met hen. Zo is er een aangepaste flyer te vinden op de website www.thegents.nl en mogen slechtzienden en blinden die een begeleider zoeken, contact opnemen met de manager van het ensemble via manager.thegents@gmail.com.

The Gents was al eerder te gast in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek, net als dit keer op uitnodiging van stichting Klassiek in de kerken. Annemiek van der Ven leidt het mannenkoor, pianist Bert van den Brink verzorgt de muzikale begeleiding, jazz- en popzanger Henk Kraaijeveld vertolkt in meerdere liederen de solostem. Wie er 14 mei bij was, kon toen al genieten van de puntige teksten van De Corte, al een paar decennia oud, maar vaak nog verrassend actueel. Klassiekers als Ik zou wel eens willen weten komen voorbij, maar ook minder bekende pareltjes.

Kraaijeveld en pianist Van den Brink reflecteren ook op de liederen van De Corte, soms met improvisaties. Zij spiegelen zijn werk aan liederen van de vroege renaissancecomponist Constantijn Huygens. Het programma wordt verder ingekleurd met werken van Huygens tijdgenoten John Dowland en Ludwig Senfl.

RESERVEREN

Bezoekers wordt gevraagd om indien mogelijk te reserveren per mail, via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van concertdatum en aantal personen. Kaartjes kosten vijftien euro, betalen kan alleen contant bij binnenkomst. Jongeren tot en met zestien jaar mogen gratis komen luisteren, begeleiders van blinden en slechtzienden hebben eveneens kosteloos toegang.