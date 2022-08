‘Piet Dorenbosch’ in etalage van MuBo

Voorzitter Willem van Vossen (links) bekijkt een van de vijftig panelen die van 10 september tot en met 13 november te zien zijn in MuBo. Naast hem staan de samenstellers van de expositie in het museum aan de Baroniestraat: vlnr Jan Swinkels, Jo Hazenberg en Frans Kappé. Foto: Marc Cleutjens.

Het Hofje aan de Markt in Boxtel bood bijna twintig jaar onderdak aan Historisch Museum Piet Dorenbosch. Kort na een grondige restauratie van het vroegere vrouwengasthuis vestigde de VVV zich aan de marktzijde van het rijksmonument; aan de achterzijde werden enkele sociale huurwoningen gerealiseerd. ,,Daartussenin zat het museum”, vertelt Swinkels. Hij werd vanwege zijn inzet voor Boxtels erfgoed en het museum in het bijzonder in 2019 onderscheiden met de Heemkundepluim.

Onder voorzitterschap van Jan Spijkers ontwikkelde Historisch Museum Piet Dorenbosch zich tot een broedplaats van heemkunde, erfgoed en lokale geschiedschrijving; heemkundigen en genealogen klopten er graag aan voor historisch onderzoek. ,,Belangrijk onderdeel van de coll..